Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
08.09.2020 - 20:54 | | İSTANBUL (AA) -

Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Roma takımından forvet oyuncusu Patrik Schick'i renklerine bağladı.

Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, Leverkusen'in Çekyalı milli oyuncu için bonuslarla birlikte 29 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

Schick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leipzig ile ligde çıktığı 22 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

Bayer Leverkusen, Schicki kadrosuna kattı

Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı krallar gibi karşıladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
    Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
  2. Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
  3. Hatayspor - Başakşehir maçı Gaziantep'te oynanacak
    Hatayspor - Başakşehir maçı Gaziantep'te oynanacak
  4. 17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
    17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
  5. Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi
    Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Sam Bennett kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Sam Bennett kazandı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı

Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak

Prosinecki: Sahada ofansif bir Denizlispor olacak

Sıradaki Haber