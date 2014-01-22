Bayer Münih Allianz Arena'ya sığmıyor!

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2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için adaylığı bulunan Almanya'nın organizasyon planı çerçevesinde hali hazırda 71,137 kişi olan Allianz Arena'nın kapasitesi 75 bin kişiye çıkarılacak. UEFA kuralları gereği Avrupa kupalarında 67,812 kişi alan stad bu planlama sonrasında UEFA organizasyonlarında 70 bin kişinin üzerinde seyirci alabilecek. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge yaptığı açıklamada, "Stadın kapasitesinin arttırabileceğimiz maksimum seviyeye çıkartacağız. 75 bin kişilik bir stat olacak gibi gözüküyor." dedi.

Allianz Arena kapasitesinin arttırılması sonrası Almanya'nın 2. büyük stadı haline gelecek. En büyük kapasiteye sahip stadyum ise Borussia Dortmund'a ev sahipliği yapan Signal-Iduna Park(80,645)