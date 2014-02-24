Bayern, Dortmund'dan futbolcu almayacak

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih Yönetim Kurulu'nun ligdeki en önemli rakibi Borussia Dortmund'dan oyuncu transfer etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Sportbild dergisinin internet sayfasında yer alan haberde, Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness ile Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin Borussia Dortmund'un düşüş yaşamasından dolayı rahatsız olduğu ve bundan dolayı sarı-siyahlı rakipten futbolcu transfer etmeme kararı aldığı ifade edildi. Rummenigge'nin Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin Landmark adlı otelde yönetim kurulunu topladığı ifade edilen haberde, toplantıda Bayern Münih güçlendirilmek istense de Borussia Dortmund'u daha zayıf bir duruma getirmenin anlamı olmadığı yönünde karar çıktığı kaydedildi. Bavyera ekibinin özellikle savunmasını güçlendirmek için bir oyuncunun transfer edilmesinin istendiği, bu konuda uzun zamandır sakatlığı devam eden Holger Badstuber'in durumun bekleneceği ifade edildi. Borussia Dortmund'dan geçen sezon Mario Götze'yi ve gelecek sezon için de Robert Lewandowski'yi transfer eden Bayern Münih'in son transfer listesinde Dortmundlu oyuncular Marco Reus ve İlkay Gündoğan'ın da bulunduğu iddia ediliyordu. Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke, Götze ve Lewandowski'nin transferinden sonra ''Bayern Münih bizi mahvetmek istiyor" ifadesini kullanmıştı.