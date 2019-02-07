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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı
07.02.2019 - 23:46 | | AA

Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı

Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.

Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak.

19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.

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