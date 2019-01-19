19.01.2019 - 01:03 | | AA
Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi. Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena’da Bayern Münih’i konuk etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi. Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena’da Bayern Münih’i konuk etti.
Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.
Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.
Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.