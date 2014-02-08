Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!

Bundesliga'nın 20.haftasında lider Bayern Münih, Nürnberg'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Zorlu deplasmandan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılan Bavyera ekibi, en yakın takipçisi Bayer Leverkusen'in 13 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü. Nürnberg ise 17 puanla 16.sırada yer aldı ve düşme tehlikesini derinden hissetmeye başladı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 18'de Mandzukic, 48'de Lahm kaydetti.