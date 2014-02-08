Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!
08.02.2014 - 18:37 |

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!

Bundesliga'nın 20.haftasında lider Bayern Münih, Nürnberg'e deplasmanda konuk oldu.

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!
ABONE OL

Bundesliga'nın 20.haftasında lider Bayern Münih, Nürnberg'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Zorlu deplasmandan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılan Bavyera ekibi, en yakın takipçisi Bayer Leverkusen'in 13 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü. Nürnberg ise 17 puanla 16.sırada yer aldı ve düşme tehlikesini derinden hissetmeye başladı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 18'de Mandzukic, 48'de Lahm kaydetti.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber