Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Hertha Berlin 3. dakikada Maximilian Mittelstaedt'in golüye 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 7. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 49. dakikada Serge Gnabry ile 2-1 öne geçti. Hertha Berlin 67. dakikada Davie Selke ile 2-2'lik eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı.



Uzatmalara giden karşılaşmada Bayern Münih 98. dakikada Kingsley Coman ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.



Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.



Ahmed Kutucu'dan 1 gol, 1 asist

Günün diğer karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



Düsseldorf’un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth’un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.