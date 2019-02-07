Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde
07.02.2019 - 01:50 |

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde
ABONE OL

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Hertha Berlin 3. dakikada Maximilian Mittelstaedt'in golüye 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 7. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 49. dakikada Serge Gnabry ile 2-1 öne geçti. Hertha Berlin 67. dakikada Davie Selke ile 2-2'lik eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı.

Uzatmalara giden karşılaşmada Bayern Münih 98. dakikada Kingsley Coman ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Ahmed Kutucu'dan 1 gol, 1 asist
Günün diğer karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Düsseldorf’un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth’un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber