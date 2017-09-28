Bayern Münih, Ancelotti ile yollarını ayırdı! Resmen...
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı.
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler
Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından İtalyan teknik direktör ile yollar ayrıldı.
Alman kulübünün resmi internet sitesi Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Rummenige: Kulübün yararına profesyonelce bir karar almamız gerekiyordu
Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge kararın ardından yaptığı açıklamada "Takımın sezon başından bu yana sergilediği performans beklentilerin altında kaldı. Paris'teki karşılaşma ise ortaya çıkan sonuçlarla yüzleşmemiz gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bugün Carlo Ancelotti ile yaptığımız görüşmede, aldığımız kararı kendisine ilettim. Carlo'ya teşekkürü bir borç bilirim ve gelinen noktadan duyduğum üzüntüyü de iletmek isterim. Kendisi benim arkadaşım ve öyle kalacak. Ancak kulübün yararına profesyonelce bir karar almamız gerekiyordu. Bundan böyle takımın yükselişe geçeceğini ve amaçlarımıza ulaşmamız yolunda ilerleyeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.