Bayern Münih, Ancelotti ile yollarını ayırdı! Resmen...

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından İtalyan teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Alman kulübünün resmi internet sitesi Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Rummenige: Kulübün yararına profesyonelce bir karar almamız gerekiyordu

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge kararın ardından yaptığı açıklamada "Takımın sezon başından bu yana sergilediği performans beklentilerin altında kaldı. Paris'teki karşılaşma ise ortaya çıkan sonuçlarla yüzleşmemiz gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bugün Carlo Ancelotti ile yaptığımız görüşmede, aldığımız kararı kendisine ilettim. Carlo'ya teşekkürü bir borç bilirim ve gelinen noktadan duyduğum üzüntüyü de iletmek isterim. Kendisi benim arkadaşım ve öyle kalacak. Ancak kulübün yararına profesyonelce bir karar almamız gerekiyordu. Bundan böyle takımın yükselişe geçeceğini ve amaçlarımıza ulaşmamız yolunda ilerleyeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Yerine geçici olarak Willy Sagnol geldi

Bayern Münih, teknik direktörlüğe geçici olarak Willy Sagnol'un getirildiğini ve Hertha Berlin maçında kulübede olacağını açıkladı.