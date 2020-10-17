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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Arminia Bielefeld’e gol yağdırdı!
17.10.2020 - 22:57 | | AA

Bayern Münih, Arminia Bielefeld’e gol yağdırdı!

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld’i 4-1 yendi.

Bayern Münih, Arminia Bielefeld’e gol yağdırdı!
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Almanya Birinici Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld’i 4-1 yendi. 

Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Schüco Arena’da Arminia Bielefeld’e konuk oldu. 

Bayern Münih, 8. ve 51. dakikalarda Thomas Müller ve 26. ve 45 1. dakikalarda Robert Lewandwoski’nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. 

Arminia Bielefeld’in tek golünü ise 58. dakikada Ritsu Doan kaydetti. 

Bavyera ekibi, 76. dakikada Corentin Tolisso’nun kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti.

Bayern Münih bu galibiyetle ligdeki puanını 9’a çıkardı. Arminia Bielefeld 4 puanda kaldı.

Bayern Münih, Arminia Bielefeld’e gol yağdırdı

Bayern Münih, 2019-20 Almanya Kupası'na Galibiyetle Başlıyor

 

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