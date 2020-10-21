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21.10.2020 - 19:11 |

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Bayern Münih sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları Bayern Münih-Atletico Madrid karşılaşmasıyla devam etti. Kupanın son şampiyonu Bayern, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i kendi sahasında ağırladı.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, Coman (2), Goretzka ve Tolisso'nun attığı gollerle Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Tolisso, Coman, Lewandowski

ATLETICO MADRİD: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Carrasco, Koke, Herrera, Llorente, Joao Felix, Luis Suarez

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

 

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