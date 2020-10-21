21.10.2020 - 19:11 |
Bayern Münih-Atletico Madrid (CANLI)
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında bu akşam Bayern Münih sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları Bayern Münih-Atletico Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Kupanın son şampiyonu Bayern, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlıyor.
22.00'da başlayan gecenin maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Tolisso, Coman, Lewandowski
ATLETICO MADRİD: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Carrasco, Koke, Herrera, Llorente, Joao Felix, Luis Suarez