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21.10.2020 - 19:11 |

Bayern Münih-Atletico Madrid (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında bu akşam Bayern Münih sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor.

Bayern Münih-Atletico Madrid (CANLI)
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları Bayern Münih-Atletico Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Kupanın son şampiyonu Bayern, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlıyor.

22.00'da başlayan gecenin maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Tolisso, Coman, Lewandowski

ATLETICO MADRİD: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Carrasco, Koke, Herrera, Llorente, Joao Felix, Luis Suarez

Bayern Münih-Atletico Madrid (CANLI)

Bayern Münih-Atletico Madrid (CANLI)

 

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