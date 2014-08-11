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11.08.2014 - 16:58 |

"Bayern Münih beni istedi"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, “Birçok futbolcu, neredeyse hepsi Bayern’de oynamayı ister. Ama benim için Leverkusen’in yeri Bayern ile hemen hemen aynı. Leverkusen de hep ilk 4 için oynuyor. Burada oynama şansım Bayern’dekinden çok daha fazla. Benim gibi genç biri için bu çok önemli” dedi.

"Bayern Münih beni istedi"
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Hakan Çalhanoğlu’nun bu sezon Hamburg’dan Bayer Leverkusen’e transferi Almanya’da, özellikle Hamburg’da çok konuşulmuştu. 20 yaşındaki milli futbolcumuz, Hamburg Gazetesi Morgenpost’a konuştu.

Hamburg ve Bayer Leverkusen arasında kadro kalitesini hemen fark ettiğini vugulayan Hakan Çalhanoğlu, “Burada hazırlık çok daha yoğun. Antrenmanda karşılaştığım futbolcular daha güçlü. Burada oyuncuların hepsi genç ve başarıya aç” dedi.

“BURASI BENİM ÜLKEM!”

Bayern Münih’in de kendisiyle ilgilendiğini belirten milli futbolcu, “Birçok futbolcu, neredeyse hepsi Bayern’de oynamayı ister. Ama benim için Leverkusen’in yeri Bayern ile hemen hemen aynı. Leverkusen de hep ilk dört için oynuyor. Bayern, Dortmund, Schalke’ye kafa tutuyor. Ve benim Leverkusen’de oynama şansım Bayern’dekinden çok daha fazla. Benim gibi genç bir oyuncu için bu çok önemli. Hedeflerim var. Elbette kariyerimde şampiyonluk olsun isterim. Belki de Almanya dışına gitsem bunu kazanmam daha kolay. Ama ben her şartta Almanya’da kalmak istedim. Çünkü burada doğdum. Burası benim ülkem” ifadesini kullandı.

“ÇOK KISKANÇ VARMIŞ”

Hamburg’dan ayrılış süreci hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, “Kendinden emin bir kişiyim. Kimseden korkmam. Çok eleştirildiğim o günlerde kendi kendime sordum; ne suçum var diye... Hamburg için 11 gol attım, küme düşmemesine katkıda bulundum. Ayrılırken 14.5 milyon Euro kazandırdım. Yine de bazı taraftarlar bana ‘Hain... Paralı asker’ dedi. Bu süreçte beni çok destekleyen aileme teşekkür ediyorum. Çok kıskanç insan varmış. Bunu anladım” diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Bayern Münih beni istedi

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