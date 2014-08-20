Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, Bayern Münih'ten başka bir takıma transferinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bayern Münih benim kulübüm" ifadesini kullandı. Thomas Müller, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Bayer Münih ile sözleşmesini uzatma konusunda paranın ikinci derecede rol oynadığını belirtti.

İngiliz ekibi Manchester United'ın kendisini transfer etmek istediğinin hatırlatılması üzerine Thomas Müller, "Transfer olduğumda teorik olarak daha fazla para kazanacağımın bilincindeydim. Yabancı kulüplerin ödeyecekleri ücretler konusunda ortaya atılan meblağlar astronomikti. Bu konuda şunu söyleyebilirim; benim için transfer olmak gerçekten söz konusu değildi. Bayern Münih benim kulübüm" değerlendirmesinde bulundu.

Prensipte kulüplerle görüşmeler yaptığını ifade eden genç oyuncu, mevcut kulübünün, kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediği sinyalini verdiğini aktardı. Thomas Müller, Bayern Münih Kulübü yetkililerinin, "Thomas Müller, Bayern Münih'e aittir. Transfer olması söz konusu değildir" sözlerinden sonra kendisi için konunun bittiğini ifade ederek, bunun kulübün kendisine gösterdiği değerle ilgili olduğunu bildirdi.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda attığı 5 golle gol kralı olan Thomas Müller, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda da 5 gol atarak Alman Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasında önemli rol oynamıştı. Bayern Münih'in alt yapısında yetişen genç oyuncu, 2008 yılından bu yana oynadığı Bundesliga'da, 165 maçta, 58 gol kaydetti. Thomas Müller, Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesini bu sezon başında 2019 yılına kadar uzatmıştı.





