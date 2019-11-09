Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih - Borussia Dortmund: 4-0
09.11.2019 - 23:33 | | AA

Bayern Münih - Borussia Dortmund: 4-0

Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.Â

Bayern Münih - Borussia Dortmund: 4-0
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.Â 

Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 11. haftasÄ±nda Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.Â 

Bavyera ekibi, 17. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiÄŸi golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n bir oyun sergileyen Bayern MÃ¼nih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0 yaptÄ±. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Mats Hummels'in topu kendi kalesine gÃ¶ndermesiyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Â Bu sonuÃ§la Bayern MÃ¼nih puanÄ±nÄ± 21'e Ã§Ä±karÄ±rken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldÄ±.

    Emre Mor çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan IÅŸÄ±kâ€™Ä± kadrosuna kattÄ±
      Sivas Belediyespor, Furkan IÅŸÄ±kâ€™Ä± kadrosuna kattÄ±
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çÄ±ktÄ±
      Fenerbahçe'de Falette için onay çÄ±ktÄ±
    3. Udinese - Juventus maçÄ± canlÄ± bahis heyecanÄ± Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçÄ± canlÄ± bahis heyecanÄ± Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçÄ± canlÄ± bahis heyecanÄ± Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçÄ± canlÄ± bahis heyecanÄ± Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanÄ±yor! Küme düÅŸecek 2 takÄ±m...

    SÃ¼per Lig'de perde kapanÄ±yor! KÃ¼me dÃ¼ÅŸecek 2 takÄ±m...

    Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Falcao'dan ilginÃ§ takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri Â 

    Transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    SÄ±radaki Haber