08.08.2020 - 20:26 |
Bayern Münih - Chelsea (CANLI)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern Münih avantajı elinde bulunduruyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İki ekip arasındaki ilk mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı. Kritik karşılaşama saat 22.00'de başladı. Eşleşmenin galibi çeyrek finalde Barcelona-Napoli eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.
Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.
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