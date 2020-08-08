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08.08.2020 - 20:26 |

Bayern Münih - Chelsea (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern Münih avantajı elinde bulunduruyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.

Bayern Münih - Chelsea (CANLI)
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İki ekip arasındaki ilk mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı. Kritik karşılaşama saat 22.00'de başladı. Eşleşmenin galibi çeyrek finalde Barcelona-Napoli eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.

Bayern Münih - Chelsea (CANLI)


İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.

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