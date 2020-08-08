Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Bayern Münih Chelsea maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruları cevapladık. İşte Bayern Münih Chelsea maçı ile ilgili ayrıntılar...



BAYERN MUNIH CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçı olan Bayern Münih Chelsea maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN SPORS HD2'den yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Davies, Pavard, Boateng, Alaba, Kimmich, Thiago, Muller, Coman, Gnabry, Lewandowski



Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Barkley, Mount, Giroud