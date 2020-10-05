Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain takÄ±mÄ±ndan Eric Maxim Choupo-Moting'i renklerine baÄŸladÄ±.Â

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 31 yaÅŸÄ±ndaki Choupo-Moting ile 30 Haziran 2021'e kadar sÃ¼recek bir sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bayern MÃ¼nih Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Hasan Salihamidzic, daha Ã¶nce de Bundesliga'da forma giyeh Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain'de Ã¶nemli tecrÃ¼beler kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

Salihamidzic, oyuncu iÃ§in bonservis Ã¶denmediÄŸi bilgisini de paylaÅŸtÄ±.Â

Almanya'nÄ±n Hamburg kentinde doÄŸan Choupo-Moting, Bundesliga'da NÃ¼rnberg, Mainz 05 ve Schalke 04 takÄ±mlarÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giydikten sonra, Ä°ngiltere'nin Stoke City ile Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadÄ±.Â

Choupo-Moting, Kamerun Milli TakÄ±mÄ±'nda da 49 kez forma giydi ve 14 gol attÄ±.