Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih deplasmanda Augsburg’u tek golle geçti
21.01.2021 - 09:28 | | AA

Bayern Münih deplasmanda Augsburg’u tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Augsburg’u 1-0 yendi.

Bayern Münih deplasmanda Augsburg’u tek golle geçti
ABONE OL

WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg’a konuk oldu.

Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 39’a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.

Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin’i 1-0 yendi. Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 35’e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga’da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04’ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart’ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih deplasmanda Augsburg’u tek golle geçti

Müller'den Lewa'ya asist

    Merih Demiral'ın kupa coşkusu! Pirlo'yu böyle kucakladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Konyaspor'da Rahmanovic imzaladı
      Konyaspor'da Rahmanovic imzaladı
    2. Lider TOFAŞ'ta tur sevinci
      Lider TOFAŞ'ta tur sevinci
    3. Fousseni Diabate Göztepe'de!
      Fousseni Diabate Göztepe'de!
    4. Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan teklif
      Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan teklif
    5. Sivassspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
      Sivassspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray en golcü ikinci takım

    Galatasaray en golcü ikinci takım

    NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

    NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

    Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

    Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet