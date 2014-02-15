Bayern Münih dört köşe

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Bundesliga'nın 21.haftasında lider Bayern Münih, Freiburg'u 4-0 mağlup edereK puanını 59'a çıkardı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 19'da Dante, 34 ile 42'de Shaqiri ve 88'de Pizarro kaydetti. En yakın takipçisi Leverkusen ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkaran Bayern Münih, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Allianz Arena'dan beklediğini alamayarak sahadan 4 gollü mağlubiyetle ayrılan Freiburg ise bu sonucun ardından 18 puanla 15.sırada kaydetti ve düşme hattına bir adım daha yaklaştı.