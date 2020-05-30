Bayern Münih - Düsseldorf maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Bundesliga'nın lideri Bayern, takipçilerinin üst üste yaptığı puan kayıpları sonrası Dortmund'u da deplasmanda 1-0 yenip zirveye iyice kuruldu. Philippe Coutinho, Corentin Tolisso, Niklas Süle ve Thiago'nun sakatlıkları devam ediyor. 0-0'lık RB Leipzig maçından sonra çıktığı 4 lig maçında da gol atmayı başaran Robert Lewandowski, Dortmund'u boş geçti. Bayern son 2 sezonda Düsseldorf'la oynadığı 3 lig maçında rakibine 11 gol atarken bu 11 golden hiçbirinde Lewandowski imzası bulunmuyor. (2 asist)

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan önderliğinde Schalke'yi 1-0 geriden gelip yenmeyi başaran Düsseldorf ise Bundesliga'daki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ancak düşme hattından da tam olarak kurtulamadı. Uzun süredir sakat olan Zack Steffen dışında takımda önemli bir eksik yok, iki milli oyuncumuzun da zorlu mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 6 lig maçının tamamı "3.5 ÜST" bitti.

- Düsseldorf ligdeki son 6 maçını kaybetmedi fakat deplasmanda oynadığı son 13 maçın da 12'sini kazanamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "3.5 ÜST" oldu! %17'lik kesim istatistikleri yanına almış ve iki takım arasındaki son 6 lig maçında kazandıran "gol" tercihine güvenmiş... %10'luk kesim ise "İY 1" tercihini kuponlarına eklemiş ve lider Bayern'in devreye önde gireceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Bayern Münih yine kaldığı yerden devam ediyor. Son üç maçını da kazandılar. Dortmund deplasmanından galibiyetle dönmeleri onları şampiyonluk yolunda ileriye taşıdı. Düsseldorf son haftalarda dipten kurtulmak için risk alıyor. Bu riskin kendi seviyesindeki takımlara karşı bir getirisi olabiliyor. Ama aynı riski Bayern Münih karşısında alırlarsa farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılabilirler. Bayern için zorlayıcı bir maç olmaz. Özellikle ilk yarıdan farkı bile yakalayabilir.