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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 5-0
24.10.2020 - 20:34 | | BERLİN (AA) -

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 5-0

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi,

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 5-0
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt’u Allianz Arena’da konuk etti.

İlk yarıyı 10. ve 26. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bavyera ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 60. dakikada Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.

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Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 5-0

 

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