24.10.2020 - 20:34 | | BERLİN (AA) -
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt: 5-0
Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi,
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 5-0 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt’u Allianz Arena’da konuk etti.
İlk yarıyı 10. ve 26. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bavyera ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 60. dakikada Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.