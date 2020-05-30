Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf: 5-0

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bayern Münih 5-0 kazandı.

Maçta golleri 15. dakikada Zanka kendi kalesine, 29. dakikada Benjamin Pavard, 43. ve 50. dakikalarda Robert Lewandowski ve 52. dakikada Alphonso Davies kaydetti.

Bayern Münih, bu sezon 8. kez rakiplerine 5+ gol attı.

Lider Bayern 67 puanla yükselerek maç fazlasıyla puan farkını 10 yaptı. Fortuna Düsseldorf ise 27 puanla küme düşme potasında 16. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Alaba, Kimmich, Hernandez, Pavard, Goretzka, Gnabry, Coman, Davies, Müller, Lewandowski

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Bodzek, Jorgensen, Giesselmann, Hoffmann, Morales, Zimmermann, Stöger, Thommy, Skrzybski, Kenan Karaman

Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçın yedisinde gol yemeyen Bayern, bu süreçte en az gol yiyen takım konumunda. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'nin bu sezon Bundesliga'da yer alan takımlar arasında filelerini havalandıramadığı tek rakibi Düsseldorf'tu. Bu maçta 2 golle atan Lewandowski ligde atmadığı takım kalmadı.

Fortuna Düsseldorf tarihinde, takımın başında çıktığı ilk dokuz maçta Uwe Rösler'den daha az mağlubiyet alan bir çalıştırıcı yer almıyor.

0'dan 200'e Gol Makinesi: Robert Lewandowski