Bayern Münih - Freiburg: 2-0

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında SC Freiburg'u 2-0 yenerek, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi. Karşılaşmada golleri 41. dakikada Arjen Robben ve 48. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Allianz Arena'da 71 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bayern Münih, aldığı galibiyetle 42 puanla liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibi, bu sezon yenilmezlik serisini sürdürürken, attığı 39 gole karşılık, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Bayern Münih, bu sonuçla ilk devreyi üst üste dördüncü kez, toplamda ise 20. kez lider tamamlayı garantileyerek, yeni bir rekora imza attı. SC Freiburg ise 14 puanda kalarak, 17. sırada kaldı.

FC Köln 0-0 Mainz 05

FC Köln evinde Mainz 05 ile golsüz berabere kaldı. FC Köln 19 puanla ligde 10. sırada yer alırken, rakibi ise 18 puanla 11. oldu.

Hannover 96 2-0 Augsburg

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hannover 96, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi. Hannover 96 adına golleri 20. dakikada Sale ve 55. dakikada Joselu kaydetti. Hannover 96 bu sonuçla 23 puanla 8. sıraya yükseldi. Augsburg ise 24 puanla 5. sırada kaldı.

Hamburger SV 0-1 VfB Stuttgart

Bundesliga'nın en alt sırasındaki iki takımdan VfB Stuttgart, deplasmanda Hamburg'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada Floerian Klein kaydetti. Stuttgart bu skorla ligde son sıradan maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Hamburg ise karşılaşmadan mağlup ayrılarak, ilk devrenin bitimine 1 hafta kala ligde 14. sırada kaldı.

Diğer maçlar

Ligde 16. hafta, bugün Borussia Dortmund-Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen, Hoffenheim-Leverkusen, Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin ve Paderborn-Schalke maçlarıyla tamamlanacak.