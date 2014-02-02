Bayern Münih gol oldu yağdı!

Eintracht Frankfurt'u konuk eden Bayern, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üst üste 12. galibiyetini elde etti.

Allianz Arena'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Götze ile öne geçen Bayern, ilk yarının son anlarında Ribery iler farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada Robben ile iyice rahatlayan ev sahibi, 69'da Dante ve 90. dakikada Mandzukic ile maçı 5-0 kazandı ve 53 puana yükselerek 13 puanlık farkı korudu.