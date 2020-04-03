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03.04.2020 - 18:19 |

Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!

Bayern Münih, 'geçici teknik direktör' olarak takımın başına getirdiği Hansi Flick'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hansi Flick, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır." ifadesine yer verildi. 

Flick, geçen yılın kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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