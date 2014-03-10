Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih için kritik dava başladı!
10.03.2014 - 12:54 | | Hakan AYTAŞ, KÖLN-DHA

Bayern Münih için kritik dava başladı!

Bundesliga'nın lideri Bayern Münih'te başkanlık görevini yürüten Uli Hoeness'in, vergi kaçakçılığından yargılandığı dava başladı.

Bayern Münih için kritik dava başladı!
ABONE OL

Almanya'da Bundesliga'nın en başarılı ekibi Bayern Münih'in, 27 yıl menajerliğini yapan ve kulüpte halen başkanlık görevini yürüten Uli Hoeness'in (62), vergi kaçakçılığından yargılandığı dava başladı. Hoeness, daha önce, İsviçre bankalarına 33 milyon Euro yatırarak vergi kaçırdığını itiraf etmişti. Münih'de görülen davada iddianameyi okuyan Savcı Achim von Engel, Hoeness'i 7 ayrı olayda vergi kaçırmakla suçladı. İddianameye göre, Hoeness finansal işlemlerde usulsüzlük yaparak 5,5 milyon Euro maddi menfaat sağladı. Uli Hoeness iddianamenin okunmasının ardından savcıya uzun süre dikkatlice baktı. Uli Hoeness'in eşi Susi ve oğlu Florian da duruşmayı izledi. Ayrıca Bayern Münihli bir grup taraftar ellerinde pankartlarla Uli Hoeness'e destek vermek için adliyenin önünde beklediler.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ VERİLECEK

Davada 4 tanık dinlenecek. Hakim Rupert Heindl'in baktığı dava, Uli Hoeness daha önce suçunu itiraf ettiği için kısa sürecek ve toplam 4 duruşma yapılacak. Kararın perşembe günü çıkması bekleniyor. Türkiye'de Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum ise ezeli rakibi Uli Hoeness hakkında kötü bir yorum yapmadı. Daum sadece, "Umarım Hoeness, verilecek kararla yaşayabilir" dedi. Uli Hoeness ile Christop Daum arasında rekabetin en hızlı olduğu dönemde, 2001 yılında, Daum Koblenz'de kokain davasından yargılanmıştı. O dönemde ikili arasında tatsız tartışmalar yaşanmış Daum, Hoeness hakkında hakaret davası açmıştı. Dava sonunda,10 bin Euro para cezasına çarptırılan Daum'un kariyeri Almanya'da büyük darbe almıştı.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber