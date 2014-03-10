Bayern Münih için kritik dava başladı!

Almanya'da Bundesliga'nın en başarılı ekibi Bayern Münih'in, 27 yıl menajerliğini yapan ve kulüpte halen başkanlık görevini yürüten Uli Hoeness'in (62), vergi kaçakçılığından yargılandığı dava başladı. Hoeness, daha önce, İsviçre bankalarına 33 milyon Euro yatırarak vergi kaçırdığını itiraf etmişti. Münih'de görülen davada iddianameyi okuyan Savcı Achim von Engel, Hoeness'i 7 ayrı olayda vergi kaçırmakla suçladı. İddianameye göre, Hoeness finansal işlemlerde usulsüzlük yaparak 5,5 milyon Euro maddi menfaat sağladı. Uli Hoeness iddianamenin okunmasının ardından savcıya uzun süre dikkatlice baktı. Uli Hoeness'in eşi Susi ve oğlu Florian da duruşmayı izledi. Ayrıca Bayern Münihli bir grup taraftar ellerinde pankartlarla Uli Hoeness'e destek vermek için adliyenin önünde beklediler.



KARAR PERŞEMBE GÜNÜ VERİLECEK



Davada 4 tanık dinlenecek. Hakim Rupert Heindl'in baktığı dava, Uli Hoeness daha önce suçunu itiraf ettiği için kısa sürecek ve toplam 4 duruşma yapılacak. Kararın perşembe günü çıkması bekleniyor. Türkiye'de Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum ise ezeli rakibi Uli Hoeness hakkında kötü bir yorum yapmadı. Daum sadece, "Umarım Hoeness, verilecek kararla yaşayabilir" dedi. Uli Hoeness ile Christop Daum arasında rekabetin en hızlı olduğu dönemde, 2001 yılında, Daum Koblenz'de kokain davasından yargılanmıştı. O dönemde ikili arasında tatsız tartışmalar yaşanmış Daum, Hoeness hakkında hakaret davası açmıştı. Dava sonunda,10 bin Euro para cezasına çarptırılan Daum'un kariyeri Almanya'da büyük darbe almıştı.