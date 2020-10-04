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04.10.2020 - 23:50 | | AA

Bayern Münih, Ä°spanyol oyuncu Marc Roca'yÄ± transfer etti

Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, Ä°spanya'nÄ±n Espanyol takÄ±mÄ±ndan Marc Roca'yÄ± transfer etti.Â

Bayern Münih, Ä°spanyol oyuncu Marc Roca'yÄ± transfer etti
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, Ä°spanya'nÄ±n Espanyol takÄ±mÄ±ndan Marc Roca'yÄ± transfer etti.Â 

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Marc Roca ile 2025 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Bayern MÃ¼nih Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Hasan Salihamidzic yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Futbolu ve karakteriyle Marc Roca takÄ±mÄ±mÄ±za uyuyor. Bizde kendini daha da geliÅŸtirecek. TakÄ±mÄ±mÄ±za artÄ± deÄŸer katacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Roca, Espanyol takÄ±mÄ±nda 121 maÃ§ta forma giydi ve 3 gol attÄ±.

Bayern MÃ¼nih, Ä°spanyol oyuncu Marc RocayÄ± transfer etti

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