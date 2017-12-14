Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih - Köln: 1-0
14.12.2017 - 01:40 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih - Köln: 1-0

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. hafta maçında sahasında Köln1-0 yendi.

Bayern Münih - Köln: 1-0
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 16. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Köln1-0 yendi.

Münih'te Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.

Bavyera ekibi, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.

Geçen hafta sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Bayern Münih, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkardı. Köln ise 3 puanla son sırada kaldı.




    Bruno Henrique'in Goiás'daki en iyi anları
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
      Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
    2. Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor
      Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor
    3. Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı
      Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı
    4. Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
    5. Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor

    Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    Play-off ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın

    Dietmar Hamann: Max Kruse'yi geri alın

    Sıradaki Haber