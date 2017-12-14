14.12.2017 - 01:40 | | BERLİN (AA)
Bayern Münih - Köln: 1-0
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. hafta maçında sahasında Köln'ü 1-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 16. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Köln'ü 1-0 yendi.
Münih'te Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.
Bavyera ekibi, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.
Geçen hafta sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Bayern Münih, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkardı. Köln ise 3 puanla son sırada kaldı.