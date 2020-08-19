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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Lyon - Bayern Münih (CANLI)
19.08.2020 - 18:17 |

Lyon - Bayern Münih (CANLI)

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon, Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleyi kazanan taraf finale yükselecek. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.

Lyon - Bayern Münih (CANLI)
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maçı kazanan taraf Paris Saint Germain'in ardından 2. finalist olacak. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.

Bayern Münih çeyrek finalde Barcelona'yı elerken Lyon ise Manchester City'i kupa dışına itti.

Lyon - Bayern Münih (CANLI)


İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Cornet, Guimaraes, Aouar, Caqueret, Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Lyon - Bayern Münih (CANLI)

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