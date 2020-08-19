19.08.2020 - 18:17 |
Lyon - Bayern Münih (CANLI)
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon, Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleyi kazanan taraf finale yükselecek. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maçı kazanan taraf Paris Saint Germain'in ardından 2. finalist olacak. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.
Bayern Münih çeyrek finalde Barcelona'yı elerken Lyon ise Manchester City'i kupa dışına itti.
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Cornet, Guimaraes, Aouar, Caqueret, Depay, Ekambi
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski
Bayern Münih 8-2 Barcelona Maçının Tüm Golleri