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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih - Manchester City: 1-0
21.07.2016 - 00:05 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih - Manchester City: 1-0

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi hazırlık maçında 1-0 yendi.

Bayern Münih - Manchester City: 1-0
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'yi 1-0 yendi.

Münih şehrindeki Allianz Arena'da 68 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bayern Münih, David Alaba ve Julian Green ile konuk ekip ise Kelechi Iheanacho ile fırsatlar yakalamasına rağmen ilk yarı golsüz tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada, Bayern Münih ikinci yarının başında oyuna dahil edilen 20 yaşındaki Erdal Öztürk'ün 76. dakikada 17 metreden attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bavyera ekibi, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih Kulübü, eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya jest yaparak, soyunma odaları girişinin üst bölümünde Guardiola'nın fotoğrafına ve "Tekrar hoş geldin" yazısına yer verdi.

Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola, Bayern Münih ile son üç yılda üç Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman televizyonu ZDF'ye yaptığı açıklamada, Mario Götze'nin Borussia Dortmund'a transferinin yarın gerçekleşebileceğini ifade etti.

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