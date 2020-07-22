Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
22.07.2020 - 11:53 | | İSTANBUL (İHA)

Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.

Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo'nun Alba Berlin'e transfer olması bekleniyor.
Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

Galatasaray Doğa Sigorta, RJ Hunter transferini bu videoyla açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
    Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı  
  2. Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
    Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
  3. Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti
    Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti
  4. Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da
    Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da
  5. Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi
    Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Liverpool - Chelsea maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Liverpool - Chelsea maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Yılport Samsunspor, 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

Yılport Samsunspor, 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

Sıradaki Haber