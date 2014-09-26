Bayern Münih, Mesut Özil'in peşinde!

Almanya'nın önde gelen kulüplerinden Bayern Münih'in, Arsenal'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i ara transfer döneminde renklerine bağlayabileceği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan iddialarda, Arsenal'de gösterdiği performans nedeniyle olumsuz yönde eleştirilen 25 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola tarafından takip edildiği belirtildi.

Bavyera temsilcisinin ara transfer döneminde Özil'in bonservisini almak için Arsenal ile görüşeceği, yüksek bir teklif gelmesi halinde İngiliz kulübünün buna sıcak bakabileceği kaydedildi.

Arsenal, Mesut Özil'in bonservis bedeli için Real Madrid'e geçen sezon 50 milyon euro ödemişti.

MESUT'A TOKADI BASTILAR!