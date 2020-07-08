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08.07.2020 - 07:00 |

Bayern Münih modeli!

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çifte zafer hedefleyen Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir’in başarısı dikkat çekiyor. Genç çalıştırıcı, Bayern Münih’te bu sezon Hans Flick’in yakaladığı çıkışı anımsatıyor.

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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çifte şampiyonluk istiyor. Şu anda iki kulvarda da finale doğru ilerleyen bordo-mavililerde özellikle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in yakaladığı başarı dikkat çekiyor.

Bayern Münih modeli

Henüz ligde yenilgi almayan Çimşir, bu sezon Bayern Münih’te benzer çıkışı yakalayan Hans Flick’i anımsatıyor. Ocak ayında Ünal Karaman’ın yerine göreve geçen 42 yaşındaki teknik adam, diğer ciddi deneyimli adaylara nazaran kapalı bir kutu gibiydi. İlk hocalık deneyimini yaşayan Hüseyin Çimşir buna karşın uyumlu ve başarılı görüntüsüyle alkışları topladı.
Bordo-mavili takımla lig ve kupada 18 resmi karşılaşmaya çıkan genç teknik direktör, maç başına 2.33 puan ortalaması tutturdu.
Ligde 8 galibiyet 5 beraberlik alan Hüseyin Çimşir, kupada da 5 galibiyet 1 beraberlik gördü. Bilhassa Fenerbahçe’ye karşı lig ve kupada 3’te 3 yapan Çimşir’li Trabzonspor, ligde Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenerken, Beşiktaş ve Başakşehir’le de berabere kaldı.
42 yaşındaki çalıştırıcının bu profili akıllara Bayern Münih modelini getirdi. Benzer şekilde Almanya’da sezon ortasında Niko Kovac’tan görevi devralan yardımcı antrenör Hans Flick yakaladığı serilerle takımın başında kalmış, tıpkı Çimşir gibi Ocak 2020’den sonra da ligde 17 maçlık yenilmezlik serisi bularak takımı hem lig hem de kupada şampiyonluğa taşımıştı.
Hüseyin Çimşir de şu anda hem lig hem de kupada final aşamasında.

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