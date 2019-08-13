Almanya Birinci Futbol Ligi'nin son ÅŸampiyonu Bayern MÃ¼nih, Freundschaft StadÄ±'nda 4. Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a konuk oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Robert Lewandowski'nin 32. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Bavyera ekibinin 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n bir oyun sergileyen Bayern MÃ¼nih, 65. dakikada Kingsley Coman ve 85. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 90 2'nci dakikasÄ±nda Leon Goretzka'nÄ±n Cottbus formasÄ± giyen TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcu Berkan Taz'Ä± ceza sahasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi sonucu ev sahibi ekip penaltÄ± kazandÄ±. PenaltÄ±yÄ± kullanan Berkan Taz, Alman milli kaleci Manuel Neuer'i maÄŸlup ederek durumu 3-1 yaptÄ±.Â

MÃ¼sabakada baÅŸka gol olmadÄ± ve Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-1 galip ayrÄ±larak bir Ã¼st tura Ã§Ä±ktÄ±.Â

Berkan Taz ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 90 dakika forma giyerken, Energie Cottbus'un diÄŸer TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcusu AbdÃ¼lkadir Beyazit 63. dakikada oyuna dahil oldu.