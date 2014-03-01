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01.03.2014 - 22:00 |

Bayern Münih Schalke'ye de acımadı!

Schalke'yi evinde konuk eden Bayern Münih, rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Bayern Münih Schalke'ye de acımadı!
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Bundesliga'da farklı bir şekilde liderlikte bulunan Bayern Münih, son yedi lig maçını kaybetmeyen Schalke'yi konuk etti.

Ev sahibi erkip maça golle başladı. Maçın başlamasından henüz üç dakika geçmesinin ardından David Alaba, Schlake filelerini havalandırdı ve durumu 1-0 yaptı.

Bayern'de 15. dakikada ise Mandzukic'in asistinde bu sefer Robben golü buldu ve farkı ikiye çıkardı.

ROBBEN'DEN HAT-TRICK | İŞTE GOLLER

Bayern Münih Schalkeye de acımadı

Maça çok iyi başlayan Guardiola'nın öğrencileri 24. dakikada farkı üçe çıkarmayı başardı. Alaba'nın çok şık pasında golü bulan Mandzukic skoru 3-0 yaptı.

Bu golden yaklaşık dört dakika sonra Robben kendsinin iki, takımın dördüncü golünü kaydetti.

İlk yarıyı dört golle geride kapatan Schalke, 64. dakikada golü atmayı başardı. Konuk tkakım adına golü atan Rafinha farkı üçe indirdi.

Maçın 76. dakikasında konuk takımda Papadopoulos, yaptığı hareketin ardından kırzmızı kartla oyun dışında kaldı. Papadopoulos'un gördüğü kartta penaltı kazanan Bayern'de topu başına geçen Roben, üçünü golünü attı ve skoru 5-1'e getirdi.

Bayern oynadığı bu güzel maçın ardından aldığı rahat galibiyetle puanını 65'e çıkardı. Schalke ise 41 puanda kaldı.

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