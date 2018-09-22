Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Schalke'yi yıktı!
22.09.2018 - 23:17 | | AA

Bayern Münih, Schalke'yi yıktı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Bayern Münih'e 2-0 mağlup oldu.

Bayern Münih, Schalke'yi yıktı!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Bayern Münih'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Veltins Arena'da lider Bayern Münih'i konuk etti.

Bavyera ekibi, 8. dakikada James Rodriguez ve 64. Robert Lewandowski'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan Bayer Leverkusen ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber