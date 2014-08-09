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09.08.2014 - 22:21 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih, sezonu açtı!

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, 2014-2015 sezonun açılışını 65 bin seyircinin önünde yaptı.

Bayern Münih, sezonu açtı!
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Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, 2014-2015 sezonun açılışını yaptı. Münih'teki Allianz Arena'da yapılan sezon açılışında, yaklaşık 65 bin taraftar Bayern Münih takımıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Oyuncuların ve teknik ekibin teker teker sahaya çağrılarak takdim edildiği etkinlikte en son Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın 6 oyuncusu sahaya çıktı ve Mario Götze'nin Dünya Kupası'nın finalinde attığı gol ekrana yansıtıldı.

Bayern Münih'in yeni transferleri Pepe Reina, Juan Bernat, Robert Lewandowski ve Sebastian Rode de ilk kez Allianz Arena'da taraftarların önüne çıktı. Takımın tanıtılmasının ardından sanatçı Andreas Bourani sahne aldı. Daha sonra Bayern Münih takımı Teknik Direktör Pep Guardiola'nın yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Franck Ribery ve Thiago katılmadı.

Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, taraftarların stadı doldurmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu yıl da iyi ve başarılı bir sezon geçireceğimiz konusunda iyimserim" dedi.

Ribery, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek

Öte yandan Bayern Münih'in 13 Ağustos'ta Borussia Dortmund ile oynayacağı Süper Kupa maçında Franck Ribery ve Marcio Rafinha'nın forma giyemeyeceği bildirildi. Dizinden sakatlığı bulunan Ribery'nin 1 hafta idmanlara ara vermesi gerektiği ifade edilirken, Rafinha'nın da bugün yapılan idmanda ayağını burktuğu ve sakatlandığı kaydedildi.

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