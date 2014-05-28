Bayern Münih, Sinan Kurt'un peşini bırakmıyor!

Gladbach forması giyen ve yerli Reus olarak adlandırılan Sinan Kurt Almanya’da iki kulübün arasını açabilir.

Bayern Münih sportif direktörü Matthias Sammer’in Gladbach’ı aradan çıkararak oyuncuyla direkt olarak temasa geçtiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor. Konu hakkında Sport Bild’e konuşan Gladbach sportif direktörü Max Eberl Sammer’e çattı: “Onunla daha önce üç defa konuştuk ama o hala gizli işler peşinde. Transfer görüşmelerinin kapalı kapılar ardından değil açık açık yapılması lazım.”

Gençler Ligi’nde forma giyen Sinan 24 maça çıkarken 16 da gol kaydetti. 17 yaşındaki hücum oyuncusu Almanya’da en yetenekli genç oyuncular arasından gösteriliyor.

(Ajansspor)