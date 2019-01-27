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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih, Stuttgart'ı dağıttı! Ozan Kabak...
27.01.2019 - 20:38 | | AA

Bayern Münih, Stuttgart'ı dağıttı! Ozan Kabak...

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Stuttgart’ı 4-1 yendi. Galatasaray'dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bayern Münih, Stuttgart'ı dağıttı! Ozan Kabak...
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Stuttgart’ı 4-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena’da Stuttgart'ı konuk etti. Stuttgart takımında, Galatasaray’dan devre arasında transfer edilen 18 yaşındaki Türk savunma oyuncusu Ozan Kabak, ilk 11'de yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 5. dakikada Thiago Alcantara ve 26. dakikada Anastasios Donis’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 56. dakikada Christian Gentner'in topu kendi kalesine göndermesiyle 2-1 öne geçti.

Münih ekibi, 71. dakikada Leon Goretzka ve 84. dakikada Robert Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Bundesliga'da ilk kez forma giyen Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve lider Borussia Dortmund'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Stuttgart ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

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