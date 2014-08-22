Bayern Münih sürpriz yapmadı!

Almanya Bundesliga'da yeni sezonun açılış mücadelesinde son şampiyon Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk golü Bayern Münih adına Thomas Müller'den geldi. Müller, 37. dakikada Bayern Münih'i öne geçirdi: 1-0

İlk yarı 1-0 Bayern Münih üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Arjen Robben takımını rahatlattı. Hollandalı yıldız attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

Bu golden 5 dakika sonra 52. dakikada Wolfsburg'da Ivica Olic farkı tekrar bire indiren golü kaydetti: 2-1

Çekişmeli geçen mücadelenin son anlarında başka gol olmadı ve son şampiyon Bayern Münih sezona 3 puanla başladı. Konuk Wolfsburg ise henüz puanla tanışamadı.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. Wolfsburg ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Bu arada Bayern Münih'te bir dönem Antalyaspor forması giyen Maurizio Gaudino'nun oğlu Gianluca Gaudino ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Almanya Bundesliga'da ilk hafta oynanacak diğer maçların programı TSİ şöyle:

23 Ağustos Cumartesi

16:30 Hoffenheim - Augsburg

16:30 Hannover 96 - Schalke 04

16:30 Hertha Berlin - Werder Bremen

16:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg

16:30 Köln - Hamburg

16:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

24 Ağustos Pazar

16:30 Paderborn 07 - Mainz 05

18:30 Borussia Mönchengladbach - Stuttgart