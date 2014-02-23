Bayern Münih Tayfun Korkut'u üzdü!

Tüm maç boyunca üstünlüğü elinde bulunduran Bavyera ekibi 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Tayfun Korkut'un göreve gelmesinden sonra iyi bir başlangıç yapıp 2 maç üst üste kazanan Hannover 96 daha sonra da Schalke 04 ve Mainz 05 mağlubiyetleri ile sahadan ayrılmıştı. Bu akşamki 4-0'lık Bayern yenilgisiyle de Hannover 96'nın mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.

Ayrıca Bayern Münih bu galibiyet ile birlikte Bundesliga'da üst üste 14. maçını kazanmış oldu.

Bundesliga'da Bayern Münih'in 62 puanla liderliği devam ediyor. Bavyeralıların en yakın rakibiyle arasında 19 puan fark var.