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27.10.2017 - 14:13 | | AA

Bayern Münih transferi açıkladı

Bayern Münih, 2001 doğumlu Alex Timossi Andersson'u 1 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere transfer ettiğini açıkladı.

Bayern Münih transferi açıkladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanBayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Helsingborg'da forma giyen İsveçli genç milli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği ifade edildi.
Açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Andersson'un bu sezon Helsingborg'da oynamaya devam edeceği de belirtildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Andersson'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, gelişimini sistemine alışık olduğu takımında sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Orta saha bölgesinde oynayan Andersson, İsveç İkinci Ligi'nde mücadele eden Helsingborg formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol attı.

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