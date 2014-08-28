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28.08.2014 - 20:26 |

Bayern Münih Xabi Alonso ile anlaştı

Almanya'nın önde gelen kulüplerinden Bayern Münih, Real Madridli Xabi Alonso ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Bayern Münih Xabi Alonso ile anlaştı
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in 32 yaşındaki İspanyol futbolcusu Xabi Alonso ile prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bayern Münih Asbaşkanı Jan-Christian Dreesen, düzenlediği basın toplantısında, milli oyuncunun transfer edileceğini doğrulayarak, "Transfer konusunda Real Madrid ile iyi niyetli bir görüşme halindeyiz. Resmi açıklama bir ya da iki gün içinde yapılacak" dedi.

Alman temsilcisi, Münih'e gelecek İspanyol oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Bayern Münih'in İspanyol oyuncunun bonservis bedeli için 10 milyon avro ödeyeceği belirtiliyor.

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