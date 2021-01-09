Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih yıkıldı! Borussia Mönchengladbach'dan müthiş dönüş
09.01.2021 - 01:30 | | AA

Bayern Münih yıkıldı! Borussia Mönchengladbach'dan müthiş dönüş

Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 3-2 mağlup oldu.

Bayern Münih yıkıldı! Borussia Mönchengladbach'dan müthiş dönüş
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 3-2 mağlup oldu.

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti. 

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. 

Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

Bayern Münih yıkıldı Borussia Mönchengladbachdan müthiş dönüş

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Mesut Özil için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak rakam belli oldu! Transfer...
    Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Liverpool, Aston Villa'yı rahat geçti!
      Liverpool, Aston Villa'yı rahat geçti!
    2. Münih yıkıldı! Müthiş geri dönüş
      Münih yıkıldı! Müthiş geri dönüş
    3. Marial Shayok ve Justin Tillman Bursaspor'da!
      Marial Shayok ve Justin Tillman Bursaspor'da!
    4. Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
      Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
    5. Volkan Şen Süper Lig'e dönüyor!
      Volkan Şen Süper Lig'e dönüyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aston Villa'da Liverpool maçı öncesi şok!

    Aston Villa'da Liverpool maçı öncesi şok!

    Olimpiyat madalyalı atlet Manyonga'ya men cezası!

    Olimpiyat madalyalı atlet Manyonga'ya men cezası!

    Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes: 80-102

    Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes: 80-102

    Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Beşiktaş öncesi iddialı konuştu!

    Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Beşiktaş öncesi iddialı konuştu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet