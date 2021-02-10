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10.02.2021 - 20:50 |

Bayern Münihli Boateng final maçında oynamayacak!

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle Tigres karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Bayern Münihli Boateng final maçında oynamayacak!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres ile yarın karşılaşacak Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Almanya ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, Boateng'in yarınki finalde forma giyemeyeceğini söyledi. 

32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirten Flick, "Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Boateng'in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.

Bayern Münihli Boateng final maçında oynamayacak

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