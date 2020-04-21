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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi
21.04.2020 - 20:00 | | AA

Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerindenBayern Münih'te Fransız futbolcu Corentin Tolisso'nun sol ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tolisso'nun Murnau kentinde sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

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