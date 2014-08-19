Bayern Münih'te hedef Godin!

Alman devi Bayern Münih, Atletico Madrid'in Uruguaylı stoperi Diego Godin'in transferini tamamlamak üzere harekete geçti.

AS'ın haberine göre Dortmund ile oynanan kupa maçında sakatlanarak sezonu kapatan Javi Martinez'in yerine arayışlara giren Bavyera ekibi, Atletico'nun başarılı savunmacısını gözüne kestirdi. Bayern'in 36 milyon avroluk serbest kalma maddesini karşıladığı taktirde transferin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, kısa bir süre önce sözleşmesini yeniledikleri Godin'in gitmesini istemezken, takımın iskeletini oluşturan oyuncular arasında yer alan Uruguaylı'yı 2. kaptan olarak belirlemişti.

Bayern'in Godin ile görüşmeleri sürdürdüğü doğrulanırken, Madrid ekibinde kiralanmaları söz konusu olan Toby Alderweireld ve Jose Maria Gimenez'in transferlerinin şimdilik dondurulduğu ve Godin görüşmelerinin sonuca varması bekleneceği belirtildi.

(Goal.com)





