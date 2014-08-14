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14.08.2014 - 14:50 | | AA

Bayern Münih'te Javi Martinez şoku

Bayern Münih’e İspanyol orta sahası Javi Martinez’den kötü haber geldi.

Bayern Münih'te Javi Martinez şoku
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen İspanyol futbolcu Javi Martinez'in, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.

Alman kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında dün oynanan Almanya Süper Kupası maçında sakatlanan Martinez'in sol dizindeki çapraz bağlar yırtıldı. İspanyol oyuncunun bu nedenle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martinez, çok üzgün olduğunu belirterek, "Endişe etmeyin, daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadesini kullandı.

Martinez'in gelecek günlerde ameliyat edilmek için ABD'nin Colorado eyaletine gideceği, Münih'e döndükten sonra da rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

İspanyol oyuncu, Borussia Dortmund'un 2-0 galip geldiği Almanya Süper Kupası maçında 31. dakikada sakatlanarak yerini Dante'ye bırakmıştı.



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