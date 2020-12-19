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19.12.2020 - 23:59 |

Bayern Münih'te Lewandowski attÄ±, liderlik geldi!

Bayern MÃ¼nih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i Robert Lewandowski'nin uzatma dakikalarÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle 2-1 yenerek liderlik koltuÄŸuna yeniden oturdu.Â

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i Robert Lewandowski'nin uzatma dakikalarÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle 2-1 yenerek liderlik koltuÄŸuna yeniden oturdu.Â 

Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 13. haftasÄ±nda BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, 14. dakikada Patrik Schick ve 43. dakikada Robert Lewandowski'nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleriyle 1-1 tamamlandÄ±.Â 

Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en ikinci yarÄ±da Bayern MÃ¼nih, 90 3. dakikada Lewandowski'nin attÄ±ÄŸÄ± golle karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

PuanÄ±nÄ± 30'a Ã§Ä±karan Bayern MÃ¼nih, 11. haftada Bayer Leverkusen'e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± liderlik koltuÄŸunu geri aldÄ±.Â 

Bu sezon ilk maÄŸlubiyetini yaÅŸayan Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldÄ± ve averajla 2. sÄ±rada yer aldÄ±.Â 

Ã–te yandan, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde Bayer Leverkusen'in Ã¼st yÃ¶neticisi Fernando Carro ve sportif direktÃ¶rÃ¼ Rudi VÃ¶ller, FIFA tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en iyi oyuncusu seÃ§ilen Robert Lewandowski'ye ve yÄ±lÄ±n en iyi kalecisi seÃ§ilen Manuel Neuer'e Ã§iÃ§ek verdi.

Bayern MÃ¼nihte Lewandowski attÄ±, liderlik geldi

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