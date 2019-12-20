Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Ameliyat edilecek...
20.12.2019 - 18:31 | | AA

Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Ameliyat edilecek...

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi. Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor.  Lewandowski bu sezon 30 golü bulunuyor.

Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Ameliyat edilecek...
ABONE OL

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

 Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarında sorun yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile Wolfsburg arasında yarın oynanacak lig maçında görev almasının ardından ameliyat edileceği ve sahalardan 10-14 gün arası uzak kalacağı kaydedildi.

 Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor. 

Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta

 

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber